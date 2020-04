Coronavirus Modica, nuovo ricovero al Maggiore

Attualità

Modica – Sale a 8 il numero dei ricoverati per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica, Covid hospital per la provincia di Ragusa. L’ultimo ricovero è avvenuto nel reparto di Rianimazione. Si tratta di un uomo di 70 anni di Scicli. Complessivamente sono ricoverati sei pazienti nel reparto di Malattie Infettive e due nel Reparto di Rianimazione. Quattro dei sette ricoverati provengono da altre province, tre da Rosolini in provincia di Siracusa e uno da Gela in provincia di Caltanissetta.Ieri la nota diramata dalla Regione Siciliana ha comunicato che i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa sono 39.