Attualità

Coronavirus Comiso, sindaco: nuovo caso positivo al Covid 19, restate a casa Coronavirus Comiso, sindaco: nuovo caso positivo al Covid 19, restate a casa

Comiso – Nuovo caso positivo al Covid 19 a Comiso. Lo annuncia su Facebook il sindaco, Maria Rita Schembari. “Mentre la provincia di Ragusa sembra ancora mantenere basso il numero di contagiati e di ricoverati in ospedale, - scrive Schembari - purtroppo Comiso registra un nuovo caso positivo al Coronavirus, assolutamente non riconducibile ai precedenti.Questo significa che il virus circola ancora e che l'unica maniera per bloccarlo e restare a casa”.