Italia

Coronavirus Veneto, calano ricoveri in terapia intensiva

Venezia, 1 par. - - In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti a 9651, con 251 casi in più rispetto a ieri; 499 i deceduti in totale; in calo a 1718 i ricoverati in ospedale; 350 quelli in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri; 902 i guariti dimessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto, aggiornato alle 8 di oggi.