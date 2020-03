Dieta senza glutine per dimagrire: addio a pane e pasta

Salute e benessere

La dieta senza glutine per dimagrire velocemente dicendo addio a pane e pasta. La dieta senza glutine aiuta ad ottenere una pancia piatta. La diete senza glutine elimina tutti gli alimenti ricchi di questa sostanza, tra cui ci sono i carboidrati (pane e pasta in primis). Eliminare carboidrati e zuccheri raffinati è già un ottimo passo per dimagrire e ottenere una pancia piatta. Il glutine è stato bandito dalle tavole non solo dagli intolleranti, cioè chi soffre di celiachia, ma anche da chi cerca un modo veloce per dimagrire trovando delle alternative nutrienti ai carboidrati.Questa dieta infatti propone l'uso di derivati da farine alternative al frumento, come la farina di riso o di miglio, oltre all'uso di riso (perfetto perché privo di glutine) o quinoa. I risultati sono visibili: perdita di peso, senso di leggerezza aumentato, pancia piatta e cosce più snelle! Nonostante la sua efficacia, però, non è proprio una dieta dimagrante, anche se ha questo effetto, ma un rimedio pensato per chi non digerisce il glutine.