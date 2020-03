Dieta che funziona: 1000 calorie al giorno per dimagrire subito

Salute e benessere

La dieta che funziona si basa su un menù giornaliero da 1000 calorie. E’ una dieta ipocalorica che consente di dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La dieta che funziona veramente prevede la riduzione nella settimana dietetica di pasta raffinata, pane e dolci. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio compeìleto di maneù settimanale. Lunedì: colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con 40 grammi di ricotta unita ad un cucchiaio di cacao amaro in polvere. A metà mattina una macedonia di frutta, non abbondante.A pranzo 150 grammi di petto di pollo cotto alla piastra, accompagnato da un’insalata di pomodori e lattuga. A conclusione del pranzo una macedonia di frutta. Per lo spuntino pomeridiano 2 fette di ananas. Per cena 250 grammi di polipo in insalata con patate lesse e verdura mista a scelta. Martedì: colazione con due uova strapazzate, una fetta di pane integrale e una spremuta di arance o pompelmo. A metà mattina uno yogurt bianco. A pranzo 200 grammi di pesce spada grigliato e patate lesse con spinaci. Per lo spuntino pomeridiano qualche fragola oppure una mela o una pera. Per cena un panino integrale, una mozzarella e un’insalata di pomodori.Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un cucchiaio di marmellata light. A metà mattina 2 fette di ananas. A pranzo 60 grammi di pasta integrale a scelta, condita con una spolverata di parmigiano. A seguire un’insalata di pomodori con aceto balsamico. Per lo spuntino pomeridiano un centrifugato preparato con kiwi, sedano e carote. Per cena un passato di verdure preparato senza legumi e senza patate. Poi fesa di tacchino e una mela verde. Giovedì: colazione latte parzialmente scremato, un fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light. A metà mattina una piccola porzione di macedonia di frutta.A pranzo un panino integrale, 170 grammi di bresaola condita con rucola e grana, due fette di ananas. Per lo spuntino pomeridiano una piccola macedonia di frutta. A cena 150 grammi di tagliata di manzo, con un contorno di verdure alla griglia. Infine una coppetta di frutti di bosco. Venerdì: colazione latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light. A metà mattina una pera o 2 fette di ananas. A pranzo 30 grammi di pane integrale, un uovo sodo e un’insalata di lattuga, carote, pomodori e 30 grammi di feta o quartirolo. Per lo spuntino pomeridiano un centrifugato preparato con kiwi, sedano e carote.A cena 200 grammi di merluzzo al forno, melanzane grigliate e un panino integrale. Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato e una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. A metà mattina due fette di ananas. A pranzo una fetta di pane integrale con 70 grammi di prosciutto cotto e peperoni alla griglia. Poi due fette di ananas. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt bianco. A cena una mozzarella, un panino integrale e un’insalata di pomodori. Sabato: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light. A metà mattina due fette di ananas.A pranzo 200 grammi di sogliola al cartoccio con contorno di zucchine alla piastra e un panino integrale. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt magro. A cena 60 grammi di penne integrali condite con zucchine e 60 grammi di salmone. Per contorno un’insalata verde. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.