Tisana di primavera contro stanchezza e abbassamento difese immunitarie

La tisana di primavera con limone e ginseng, energizzante e contro stanchezza. La tisana primavera aiuta a combattere la stanchezza e debolezza percepite dall'organismo, quel senso di perenne sonnolenza, possono essere legate proprio al passaggio di stagione e al conseguente abbassamento delle difese immunitarie. La tisana al ginseng, con il limone, contribuisce a rinforzare e risvegliare il corpo e la mente. Ma vediamo gli ingredienti e come si prepara: Ingredienti: radice di ginseng, semi di guaranà e un limone. ecco ora la preparazione: portare dell'acqua a ebollizione in un pentolino, spegnere, aggiungere la radice di ginseng e i semi di guaranà e qualche buccia di limone.Lasciare a riposo per circa 7/8 minuti, dolcificare a piacere con del miele o succo di mela concentrato, aggiungendo qualche goccia di succo di limone e, a piacere, foglioline di menta fresca. Uso: se ne può bere un paio di tazze durante la giornata, sia calda che fredda. Evitare di assumerla nelle ore serali, soprattutto se si soffre di insonnia.