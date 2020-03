Ragusa: ecco la ripartizione ai Comuni iblei dei fondi del Governo

Politica

Ragusa - La parlamentare regionale iblea del movimento 5 stelle, Stefania Campo, ha diffuso una nota in cui evidenzia la ripartizione Comune per Comune del 2.849.926,05 euro stanziati dal Governo nazionale a favore delle famiglie della provincia di Ragusa, che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Le sommme, prosegue la parlamentare regionale “sono messe immediatamente a disposizione dei sindaci dei Comuni per le urgenze alimentari e i beni di prima necessità, così come annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.Questa la ripartizione: Comune di Acate 119.789,91; Comune di Chiaramonte Gulfi 76.068,07; Comune di Comiso 291.983,22; Comune di Giarratana 24.071, 22; Comune di Ispica 148.662,70; Comune di Modica 462.310,29; Comune di Monterosso Almo 26.008.80; Comune di Pozzallo 167.845,47; Comune di Ragusa 538.631,11; Comune di Santa Croce Camerina 104.377,11; Comune di Scicli 242.825,41; Comune di Vittoria 647.352,74. Poi Stefania Campo conclude “ci sono moltissime persone che in questo momento non hanno nemmeno la possibilità di fare la spesa. Si tratta di tutti coloro che vivono di espedienti, ma anche dei titolari di piccole attività commerciali che sono rimaste chiuse, come negozi, bar o ristoranti.A queste categorie di persone si devono dare risposte immediate e concrete proprio come queste, perché la priorità è proprio quella che abbiano la possibilità di acquistare i generi alimentari per se stessi e le proprie famiglie. I sindaci, attraverso le proprie reti di servizi sociali e la propria conoscenza del territorio, possono dunque disporre di queste somme per agevolare e limitare questo tipo di situazioni di sofferenza”. (da.di.).