Lavoro, stabilizzati 125 contrattisti Asp Ragusa

Ragusa - “Giunge finalmente a conclusione l’iter per la stabilizzazione e l’assunzione a tempo indeterminato dei 125 contrattisti in servizio presso l’ASP 7 di Ragusa. Si tratta di personale precario che dopo anni - decenni per alcuni - acquisisce stabilità e garanzia per un futuro migliore. Si ringrazia per questo atto il Governo Musumeci e, in particolare, l’Assessore alla Salute e i vertici dell’Azienda Sanitaria di Ragusa che, nonostante la gravissima emergenza in essere, non hanno mai mollato, conferendo dignità e valore professionale a decine di figure del comparto sanitario”.Lo dichiara il Presidente del Collegio de Deputati Questori all’ARS, on. Giorgio Assenza.