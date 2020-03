Coronavirus Ragusa, una bottega di frutta e verdura esempio di solidarietà

Politica

Ragusa - Sta facendo parlare molto di sè l’iniziativa di una piccola bottega di frutta e verdura, in via Vittorio Veneto, a Ragusa i cui titolari, marito e moglie, hanno messo i propri prodotti a disposizione di chi ne ha bisogno, meritando per questo anche un servizio televisivo nel tg regionale. E da questo commovente esempio prende le mosse il commissario cittadino della Lega, Massimo Iannucci, all’unisono con la consigliera del suo partito, Maria Malfa, per chiedere “perché una idea del genere non è sfruttata dai supermercati della grande distribuzione?Sarebbe un grande segnale di attenzione verso chi ha bisogno”. Iannucci spiega poi come i titolari della rivendita si sono organizzati “ hanno messo a disposizione delle persone più bisognose un angolo della propria bottega, donando, ogni giorno, circa cinquanta chilogrammi complessivi di frutta a chi ne fa richiesta, con un tetto massimo di due chili e mezzo al giorno per ogni famiglia, in considerazione che molte persone iniziano a non avere più soldi per acquistare i generi di prima necessità”. E Iannucci e la Malfa affermano “sarebbe bene che una iniziativa del genere potesse essere adottata dai supermercati della grande distribuzione.Allestire un angolo del genere avrebbe un significato molto importante sul piano della solidarietà ma soprattutto potrebbe contribuire a garantire un aiuto concreto e reale a tutte quelle famiglie che rischiano di non avere più sostentamento, a causa del lockdown, da qui ai prossimi giorni. E’ una idea che lanciamo ai supermercati ragusani della grande distribuzione con la speranza che la stessa possa essere valutata e presa in considerazione”. (da.di.)