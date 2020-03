Chiaramonte Gulfi, Agromonte vince il Premio Food 2020

Economia

Chiaramonte Gulfi, 31 marzo 2020 – Anche nel 2020, Agromonte è stata riconosciuta, da tutta la filiera, come azienda innovativa grazie alle sue salse e passate di pomodoro ciliegino giallo. Per il terzo anno consecutivo, si aggiudica il premio FOOD, che promuove l’innovazione di prodotto del comparto food. A vincere, nella categoria Salse e condimenti, è la linea “I Gialli di Agromonte” lanciata dalla realtà ragusana lo scorso anno e costituita da due referenze: la salsa di pomodoro ciliegino giallo nel formato da 330g e la Passata con pomodoro ciliegino giallo nel formato da 520g.La gara ha visto la partecipazione di 300 aziende e 1100 prodotti suddivisi in 13 categorie merceologiche. I prodotti sono stati valutati in base ai risultati incrociati delle performance di vendita Nielsen e delle votazioni di una giuria composta da membri del retail e dell’industria. Nella seconda fase, i top 5 classificati di ogni categoria sono passati al vaglio dell’indagine di mercato DOXA che ha tenuto conto dell'indice di gradimento del consumatore finale.Quest’anno, a causa della grave emergenza sanitaria causata dal contagio di Covid-19, la premiazione di " Scelto miglior prodotto Food 2020" è avvenuta ieri, 30 marzo, in veste digitale. È Miriam Arestia, responsabile marketing di Agromonte, a ritirare virtualmente il riconoscimento.“Abbiamo lanciato questa linea di prodotti completamente nuova con l’intento di generare valore nel mercato delle conserve di pomodoro. In particolare, la salsa di ciliegino giallo è il primo prodotto nella categoria salse realizzato con questa particolare varietà di pomodoro e dona una nuova sfumatura di colore in un segmento di mercato prevalentemente rosso. Questo premio è, quindi, la dimostrazione che siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, merito anche dello spirito innovativo che ci contraddistingue da sempre” – dichiara Miriam. I requisiti che hanno permesso ad Agromonte di aggiudicarsi il premio sono stati: la particolare varietà del pomodoro utilizzato (il pomodoro ciliegino giallo), l’etichetta e il packaging in versione trasparente in linea con l’immagine top quality della marca e l’attenzione alla lavorazione delle materie prime fresche e di qualità, senza conservanti né coloranti.“I Gialli di Agromonte” nascono, infatti, da una accurata selezione delle migliori materie prime: i ciliegini gialli sono coltivati in serra con metodi naturali, raccolti manualmente e lavorati con procedimenti tradizionali che mantengono inalterati il sapore e le proprietà nutrizionali. È, così, che arriva sulle tavole un prodotto dal gusto delicato e genuino, che lascia vivere ogni giorno, nelle cucine italiane, tutto il sole della Sicilia.