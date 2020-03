Ricetta bocconcini di pollo: cotto e mangiato

Cucina

Ragusa - La ricetta dei bocconcini di pollo con speck è facile da preparare. E’ un piatto che può essere preparato in casa anche da chi non è portato per la cucina. ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e la preparazione. Ingredienti: 500 g petto di pollo, 150 g speck, farina, sale. Ecco ora la prepazione: tagliate il petto di pollo a pezzettini, infarinali e mettili in padella con un poco d’olio, unisci il rosmarino, il sale e gli aromi che preferisci.Fai rosolare il pollo e a metà cottura unisci lo speck. Cotto e mangiato.