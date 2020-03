Attualità

Ragusa, oggi 31 marzo bandiera a mezz'asta per vittime coronavirus

Ragusa - Bandiera a mezz’asta alle ore 12 di stamane a Palazzo di Città ed un minuto di silenzio per ricordare le vittime del corona virus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e per stare uniti in un momento di grave emergenza per tutto il Paese. A disporlo il sindaco Peppe Cassì che ha aderito all’invito dell’ANCI rivolto a tutti i primi cittadini delle città italiane di esporre la bandiera a mezz’asta sulla facciate dei comuni ricordando con un minuto di silenzio le vittime della terribile epidemia e quanti lavorano per combattere il corona virus.