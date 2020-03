Coronavirus, le mascherine di Loredana Roccasalva: ecco come prenotarle

Attualità

Modica – La stilista Loredana Roccasalva continua a lavorare senza sosta al progetto “Operazione mascherina donazione per ospedale Maggiore Modica”. Un progetto pensato dalla stilista Roccasalva non appena è scoppiata l’emergenza coronavirus in Sicilia ed è cominciata la corsa alle mascherine nelle farmacie. Da ciò l’idea di realizzare delle mascherine in cotone sanforizzato, un cotone che dopo la tessitura viene sottoposto ad un trattamento termico che procura un restringimento forzato, indeformabile e irrestringibile.Si tratta di mascherine che possono essere utilizzate per circa 4 ore e dopo devono essere lavate e sterilizzate con appositi disinfettanti. Va ricordato che non sono presidi medici chirurgici e possono essere usate quando si esce per fare delle commissioni di prima necessita ovvero fare la spesa o andare in farmacia. La vendita è cominciata dopo il via libera delle autorità. Per prenotare le mascherine basta inviare una mail roccasalvaloredana@gmail.com.