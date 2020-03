Coronavirus, banco alimentare a Ragusa

Attualità

Ragusa - “Molte persone si sentono abbandonate. Non hanno la possibilità di acquistare neppure il necessario per potere mangiare. Ecco perché in queste ore stiamo organizzando un ulteriore servizio. Un banco alimentare per le famiglie che hanno più bisogno”. Parola del presidente dell’associazione Ragusa in Movimento Mario Chiavola che, con Michele Savarese, si stanno dando da fare per sostenere le persone in difficoltà presenti in città. E diventa sempre più consistente il numero dei volontari che ha abbracciato la causa assieme all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, sezione di Ragusa, presieduta da Enzo Criscione.“Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria – affermano i rappresentanti delle due realtà associative – cerchiamo di essere in prima linea per portare soccorso a coloro che sono più in difficoltà. Ora abbiamo valutato come necessaria la creazione di un banco alimentare per fare in modo che la rete di solidarietà già esistente possa diventare il più estesa possibile. Tutta la cittadinanza può contribuire donando prodotti alimentari che verranno distribuiti dai nostri volontari a coloro che si trovano in stato di indigenza. Vogliamo sforzarci per fare in modo che nessuno sia lasciato da solo”.Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla raccolta alimentare possono contattare Enzo Criscione dell’AnpdI al numero: +393297742854. Resta sempre attivo anche l’altro servizio per la spesa a domicilio. Il numero da chiamare, in questo caso, per richiedere l’intervento dei volontari è 0932.1847249.