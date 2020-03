Ragusa, annullato Io sono l'altro 2.0

Appuntamenti

Ragusa - “Io sono l’altro 2.0” è il divertente spettacolo con protagonisti Enrico Guarneri e Salvo La Rosa che si sarebbe dovuto tenere sabato sera, 4 aprile, al teatro Marcello Perracchio, nell’ambito della stagione “Teatro in primo piano” promossa a Ragusa da Progetto teatrando. “Lo spettacolo – chiarisce Angelo Cascone dell’associazione – non si potrà ovviamente tenere a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Davvero un peccato perché stiamo parlando di uno show molto divertente, con protagonisti personaggi molto amati dal pubblico. Ma, in ogni caso, adesso, la nostra principale preoccupazione deve essere la salute di tutti.Facciamo, comunque, presente che ad ogni abbonato sarà riconosciuto un voucher dell’importo relativo al rateo abbonamento che potrà essere utilizzato per la nuova stagione teatrale 2020/2021. Ovviamente, il nostro auspicio è che possa passare tutto il più in fretta possibile e che si ritorni di nuovo ad assiepare le gradinate del teatro Perracchio per applaudire i protagonisti della nostra stagione futura. Sono già in serbo parecchie novità. Ma ne parleremo a tempo debito”.