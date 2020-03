Morto a 35 anni Marco Riera, noto DjOnair

Sicilia

E’ morto a soli 35 anni Marco Riera, noto Dj di Augusta. Marco era conosciuto con il nome di DjOnair. Il noto Dj ha lottato contro un male incurabile che perà ha avuto la meglio strappandolo alla vita troppo presto. Marco era molto conosciuto per la sua bravura e per i tanti eventi che ha allietato con la sua consolle. Tanti i post che in queste ore sono stati pubblicati su Facebook da amici e conoscenti dopo aver appreso la triste notizie. Il giovanissimo marco lasca la moglie un figlio.