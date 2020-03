Salute e benessere

Dimagrire a tempo record con la dieta brucia grassi Dimagrire a tempo record con la dieta brucia grassi

Dimagrire a tempo record con la dieta brucia grassi. Si tratta di una dieta che si basa sul consumo di proteine magre ovvero pesce, manzo, verdure e ortaggi. La dieta per dimagrire a tempo record prevede anche l’esclusione degli zuccheri durante la prima fase ovvero la cosiddetta fase d'urto. La dieta a tempo record si sviluppa in tre fasi, e dopo l'inizio, che consente di perdere peso velocemente, si cominciano a reintrodurre gli zuccheri sani, come quelli contenuti nella frutta, per evitare di penalizzare l'organismo. La terza fase, di consolidamento, mantiene le proteine magre come protagoniste dell'alimentazione, raggiungendo un maggior equilibrio senza troppe privazioni.Si tratta di una dieta che può essere seguita per una settimana.Ecco un esempio di menù della fase di attacco. Colazione con un caffè oppure 1 tazza di latte scremato con cacao magro e uno yogurt magro oppure un caffè o 1 tazza di tisana, 2 o 3 fette di fesa di tacchino al forno. Pranzo: involtini di fesa di tacchino al forno con formaggio spalmabile alle erbe e aceto, oppure orata al cartoccio. Merenda: uno yogurt. Cena: 2 fette di salmone affumicato con una spruzzata di limone e qualche foglia di prezzemolo, fettine di carne alla griglia e insalata mista.