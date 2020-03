Dieta Dukan per dare un scossa al metabolismo e dimagrire

Salute e benessere

La dieta Dukan per dare una scossa al metabolismo. E’ una dieta ideata per dimagrire in fretta. Si tratta di una dieta che grazie agli alimenti proteici attacca gli accumuli di grasso e preserva la massa magra. La dieta dukan si basa sul consumo di alcuni alimenti che favoriscono la perdita di peso. E’ fondamentale però per dimagrire associare alla dieta una regolare attività fisica di almeno 20 minuti al giorno e bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio delle dieta dukan nel menù di 4 giorni.Primo giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, 1 yogurt magro con crusca d’avena. Spuntino: 150 g di formaggio magro. Pranzo: Petto di pollo alla griglia condito con limone ed erbe aromatiche. Cena: Frittata con 2 uova insaporita con erbe aromatiche ed erba cipollina. Secondo giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, 200 g di formaggio magro e 2 fette di tacchino arrosto. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: Filetto di manzo alla griglia. Cena: salmone al cartoccio aromatizzato all’aneto e accompagnato con salsa allo yogurt e limone.Terzo giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, 2 uova sode o alla coque. Spuntino: uno yogurt magro con crusca d’avena. Pranzo: gamberoni al vapore conditi con erbe aromatiche e maionese. Cena: uova sode oppure alla coque. Quarto giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, budino di latte magro. Spuntino: 100 g di formaggio magro e 2 fette di bresaola. Pranzo: branzino al cartoccio con erbe aromatiche. Cena: tacchino al forno con erbe aromatiche. Trattandosi di una dieta particolare raccomandiamo di non seguire la dieta sopraindicata senza aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista.Inoltre ricordiamo che la dieta dukan è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza. Lo schema sopraelencato è indicativo in quanto la dieta deve essere elaborata da uno specialista in base alle singole caratteristiche della persona.