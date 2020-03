Dieta di aprile, facile per dimagrire 3 kg in 7 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta di aprile per dimagrire senza stress mangiando sano. E’ una dieta che può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana, facile da seguire e ricca di frutta e verdura. Lo schema settimanale si basa su una grande varietà di alimenti freschi di stagione. ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia in un menù esempio settimanale della dieta di aprile. Lunedì: colazione con un caffè o un tè, un bicchiere di latte scremato con due biscotti integrali. Spuntino: una mela. Pranzo: un piatto di riso con piselli con insalata primavera; a merenda un’arancia e per cena un trancio di pesce spada alla piastra con contorno di rucola ed una fetta di pane integrale.Martedì: colazione con un caffè o tè, uno yogurt medio e una fetta di pane integrale tostato con un cucchiaino di miele. Spuntino con un pompelmo o una mela o due kiwi. Pranzo con 1 panino con prosciutto crudo e lattuga. Merenda con una pera. Cena: una porzione di rape ripiene di hummus di ceci e cous cous integrale. Mercoledì: colazione con un caffè o tè, latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pranzo con una mozzarella e puntarelle, 2 fette di pane integrale. Merenda una banana mentre a cena un nasello al sale con carciofi trifolati e una fetta di pane duro.Giovedì: colazione con un caffè o tè ed uno yogurt magro con muesli. Spuntino con un pompelmo o due kiei. Pranzo: una fritttata di spinaci, cavoli di Bruxelles lessati e una fetta di pane integrale. Merenda: una spremuta di arancia. Cena: 60 grammi di penne con ragù di coniglio e insalata mista.Venerdì: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro alla frutta con fiocchi di cereali. Spuntino: due kiwi o due fette di ananas. Pranzo: un panino con formaggio Asiago e carote in padella col prezzemolo. Merenda una mela: Cena: zuppa di cavolo nero e cannellini con pane tostato.Sabato: colazione con un caffè o tè,un1 bicchiere di latte parzialmente scremato con 2 biscotti secchi. Spuntino: un pompelmo o una spremutra di arancia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: filetti di triglia in umido con patate, indivia in insalata. Merenda: due fette di ananas. Cena: pesce alla griglia o due petti di pollo grigliati, insalata di pomodori. Domenica: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro con muesli o fiocchi di avena. Spuntino: una mela o due fette di ananas. Pranzo: minestrone di verdure e verdure grigliate. Merenda: una pera o due kiwi. Cena: minestrone di verdure passate.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.