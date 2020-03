Cucina

Ciambella senza lievito al limone: ricetta della nonna

La ciambella senza lievito al limone è facile da preparare. Ecco la ricetta della nonna per preparare una ciambella al limone da mangiare a colazione o per la merenda pomeridiana. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare la ciambella al limone dìsenza lievito: 500 gr. farina 00, 250 gr. di zucchero, 150 ml di latte, 4 uova, 40 gr. di burro, la buccia grattugiata di un limone e 70 ml di succo di limone, 10 gr di bicarbonato di sodio. Ecco ora come si prepara la ciambella senza lievito al limone della nonna. Per prima cosa separare i tuorli dagli albumi e montare a neve leggerissima questi ultimi.Poi biosgna unire lo zucchero ai tuorli e montare l’impasto con uno sbattitore elettrico, aggiungendo per ultimo il latte. Aggiungere il succo di limone, la farina setacciata, il bicarbonato e il burro a temperatura ambiente, continuando a mescolare con movimenti dal basso verso l’alto.Grattuggiare la scorza di limone e infine unire gli albumi montati a neve al composto facendo attenzione a non smontarli. Poi mettete nel forno già preriscaldato a 180°C e cuocete per circa 40 minuti.