Modica, macchina agricola scivola in una scarpata FOTO

Modica – Una macchina agricola scivola in una scarpata. E’ accaduto oggi a San Giacomo nel territorio di Modica. In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti in una azienda zootecnica in contrada Villa Barco Rampollo in località San Giacomo, nel territorio modicano, per recuperare un trattore provvisto di pale per il carico di merci (MERLO) che presumibilmente a causa del fondo viscido si è fermato in una scarpata. I vigili del fuoco con il supporto dell’autogrù hanno imbracato e sollevato la macchina agricola, rimettendola in carreggiata senza arrecare ulteriori danni.Nessun danno a persone.