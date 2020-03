Attualità

Covid 19 Ragusa, ambulatorio virtuale per riabilitazione: numero WhatsApp Covid 19 Ragusa, ambulatorio virtuale per riabilitazione: numero WhatsApp

Ragusa, 30 marzo 2020 – Un ambulatorio virtuale in teleconsulto è stato attivato dal Servizio di Medicina Fisica Riabilitativa dell’Asp di Ragusa per attenuare le difficoltà, causate dall’emergenza covid-19, ad accedere alle visite fisiatriche e ai trattamenti riabilitativi. Il servizio è gratuito ed è in grado di offrire indicazioni e supporto informatico ai soggetti con condizioni disabilitanti, prevalentemente, con patologie acute/post traumatiche. Scopo è quello di garantire l’assistenza necessaria, ma nello stesso tempo tutelare i pazienti e gli operatori, tenendo presente che la priorità attuale rimane quella del contenimento della diffusione del virus.Il paziente o familiare che dovesse avere necessità può chiamare al numero 3669303654, Sms o WhatsApp, e sarà ricontattato, nel più breve tempo possibile, per effettuare un tele-consulto.