Coronavirus Ragusa, paziente di Vittoria positivo al Covid 19: 10 ricoverati a Modica

Modica – Un giovane di Vittoria positivo al Covid 19 oggi pomeriggio è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Il giovane dal pre triage dell’ospedale Guzzardi di Vittoria sta per essere trasferito a Modica. Si tratta così del decimo ricoverato in provincia di Ragusa. Salgono a 38 i casi positivi al Covid in provincia di Ragusa, di cui 4 guariti e due deceduti.