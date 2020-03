Coronavirus provincia di Ragusa: 37 positivi, 9 ricoverati a Modica

Attualità

Ragusa, 30 marzo 2020 - Sono 37, al momento, i numeri dei positivi al CoViD19 in provincia di Ragusa e si conferma il fatto che gli ultimi positivi sono collegati con precedenti casi di contagio rilevato. Dei 37 positivi di cui 2 provenienti da altra provincia, 9 sono ricoverati, 4 sono guariti e 2 sono morti. L'ultimo caso riguarda ancora una volta un cittadino di un altra provincia presentatosi spontaneamente in Pronto Soccorso e apparso subito in gravi condizioni. Sono invero in corso gli esami su pazienti, presenti nelle aree isolate dei Pronto Soccorso della Provincia, con diagnosi di sospetto Covid, che potrebbero aggiungersi già nella giornata di oggi ai numeri già rilevati. Sono nove pertanto i ricoverati nell'ospedale di Modica, con l'arrivo già annunciato nella serata di ieri, di un paziente proveniente da fuori provincia. Sono iniziate le operazioni di prelievo dei tamponi presso l'ex presidio Civile di Ragusa e si sta valutando se cominciare, già da domani, l’inizio delle attività in altri due presidi, a Comiso e Scicli. Dipenderà dalla capacità di lavorazione dei tamponi che è legata alla quantità di reagenti disponibili, molto ridotta al momento. L'attività del laboratorio infatti non si è interrotta, ma vengono privilegiate le analisi sui campioni provenienti dai PP.SS. o da persone sintomatiche, in attesa che arrivino quantità adeguate di reagenti per il laboratorio e per garantire le analisi in emergenza.Ci si augura che nelle prossime ore siano garantite anche ulteriori forniture di DPI – Dispositivi protezione individuale - oltre quelle, purtroppo poco numerose, pervenute nella giornata di sabato.