Coronavirus ospedale Modica, donato sanificatore FOTO

Modica – Un sanificatore è stato donato oggi all’ospedale Maggiore di Modica, Covi Hospital per la provincia di Ragusa. La donazione del sanificatore è stata fatta dal Rotary di Scicli e Pozzallo/Ispica. Il sanificatore si aggiunge così ad altre donazione fatte in queste settimane al nosocomio modicano per cercare di affrontare l’emergenza coronavirus e contenere la diffusione deo Covid 19.