Maltempo Sicilia, Protezione Civile: allerta gialla da Messina a Ragusa

Catania – Il Dipartimento della protezione Civile della Siclia annuncia per domani, 30 marzo, un’allerta meteo gialla per la Sicilia orientale. In particola l’allerta gialla riguarda le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Sul sito della protezione Civile si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati sulla Sicilia orientale.