Coronavirus: Musumeci, ho dovere di disinnescare bomba sociale

Palermo, 29 mar. - "Io ho il dovere di disinnescare questa bomba" sociale. "Per fortuna non c'è stata finora nessuna azione di violenza, tranne quell'episodio al supermercato di Palermo, e sono sicuro che continuerà a non esserci. Perchè la Regione siciliana è vicina a chi soffre". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci parlando a Sky Tg24 della grave crisi economica nell'isola.