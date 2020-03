Sicilia

Coronavirus: Musumeci, da Roma i dispositivi di sicurezza arrivano con il contagocce Coronavirus: Musumeci, da Roma i dispositivi di sicurezza arrivano con il contagocce

Palermo, 29 mar. - "La Sicilia produce tutto, dai fichi d'india alle olive, ma non dispositivi di protezione, dai camici monouso, ai reagenti per i tamponi, per questo aspettiamo che l'Unità di crisi della Protezione civile possa farci arrivare il carico. Arriva qualcosa ma solo con il contagocce, non può bastare per affrontare il picco". E' la denuncia di Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, a Sky Tg24.