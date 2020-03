Dieta facile dei 3 giorni per dimagrire: sgonfia pancia

Salute e benessere

La dieta facile dei 3 giorni sgonfia la pancia e depura l’organismo. E’ una dieta lampo depurativa che aiuta aperdere peso fino a 2 kg. Ma vediamo in uno schema semplice dei 3 giorni cosa si mangia nella dieta sgonfia pancia. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte, una caffè e una fetta biscottata integrale. Spuntino: un kiwi, oppure uno yogurt magro da 125 g o andrà bene anche della frutta. Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato (una confezione da 80 g), accompagnato da pomodori oppure insalata o fagiolini e 40 g di pane, vale a dire mezza rosetta ad esempio, oppure un pacchetto di cracker da 25 g. Merenda: un quadratino di cioccolatino da 10 gr.Cena: un petto di pollo (130 g), insalata verde mista oppure delle zucchine, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, accompagnato da 40 g di pane. Alternativa al tonno per pranzo potrebbero essere anche 150 g di patate al vapore, 200 g di peperoni arrostiti e conditi con olio a crudo e poco sale, 70 g di ricotta. Cena: un minestrone di verdure e 50 g di prosciutto crudo, al posto del petto di pollo. Secondo giorno: colazione come il primo giorno. Spuntino: uno yogurt magro da 125 g oppure alla frutta, come ad esempio un kiwi. Pranzo: formaggio light spalmabile da 60 g, pomodori, dell’insalata o fagiolini a piacere e per condire un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e pane 40 g o un pacchetto di cracker da 25 g.Merenda: un cioccolatino da 10 gr oppure un mandarino. Cena: pesce 140 g, insalata verde mista o verdure grigliate. Terzo giorno: colazione conun tè verde e due biscotti integrali. Pranzo: salmone cotto al vapore e 50 gr di songino condito con olio a crudo.Merenda: una spremuta di arancia. Cena: zuppa di legumi e 1 uovo sodo. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta sopraindicata è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.