Dieta, come dimagrire mangiando il cavolo viola

Come dimagrire mangiando il cavolo viola. Il cavolo viola nella dieta è un vero toccasana per la salute in quanto è ricco di vitamine e sali minerali che possono aiutare a mantenerci in salute e in forma. Il potere dimagrante del cavolo viola non è dovuto solo all’apporto calorico di 30 calorie ogni 100 grammi, ma anche da altre proprietà. Il cavolo viola nella dieta è salutare perché migliora il processo digestivo, infatti, permette di sfuggire a problemi di indigestione o stitichezza che gonfiano la pancia. Inoltre tra le proprietà benefiche del cavolo viola ci sono le antocianine, i pigmenti responsabili della colorazione viola, che sono capaci di stimolare il metabolismo e liberarsi del grasso adiposo.Il cavolo viola ha anche un alto potere diuretico e aiuta quindi a combattere la ritenzione idrica. Infine abbinare il cavolo viola con ricette di pasta o con il pane diminuisce l’impatto dei carboidrati sul livello glicemico e limita gli attacchi di fame dovuti a una maggiore secrezione di insulina.Il cavolo viola inoltre aiuta a tenere sotto controllo la glicemia. Se viene consumato in abbinamento a carboidrati quali quelli del pane o della pasta, riduce il loro impatto sulla glicemia. E questo è fondamentale per non aumentare di peso: le impennate glicemiche, infatti, provocano una maggiore secrezione di insulina da parte del pancreas, con improvvisi attacchi di fame e conseguente accumulo di grasso nelle cellule adipose.