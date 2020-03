Dieta chetogenica, menÃ¹ settimanale giorno per giorno per dimagrire

Salute e benessere

Dieta chetogenica, menù settimanale giorno per giorno per dimagrire Dieta chetogenica, menù settimanale giorno per giorno per dimagrire

La dieta chetogenica e il menù settimanale facile per dimagire velocemente qualche chilo di troppo. E’ una dieta proteica che si basa sul consumo di alimenti ricchi di proteine animali e quindi non è indicata per chi soffre di patologie renali. Lo schema della dieta chetogenica che elnchiamo di seguito è ideale per chi fa tanto sport. Ma vediamo cosa si mangia in un menù settimanale completo giorno per giorno per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: colazione con uno yogurt, 40-50 g di frutta secca e una fonte proteica, come 50 g di prosciutto crudo. Metà mattina: 50 g di frutta secca, ad esempio noci.Pranzo: pesce bianco, come il merluzzo, accompagnato da verdure cotte al vapore e un frutto. Merenda: 50 g di frutta secca. Cena: carne di pollo da accompagnare con mix di verdure a foglia larga da condire con olio o burro. Martedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato più un piccolo panino, meglio se ai cereali, con prosciutto cotto. Metà mattina: 50 g di mandorle Pranzo: pesce alla griglia e verdure grigliate. Merenda: uno yogurt bianco magro. Cena: carne di vitello e insalata, più un frutto. Mercoledì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Metà mattina: 50 g di nocciole. Pranzo: hamburger magro cotto ai ferri con insalata e un frutto a scelta.Merenda: un pezzo di parmigiano. Cena: due uova sode con melanzane grigliate più una pera. Giovedì: colazione con una spremuta d’arancia senza zucchero. Metà mattina: fette biscottate con miele. Pranzo: formaggio magro con insalata di pomodori. Merenda: un frutto a scelta. Cena: zuppa di legumi. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e un panino con prosciutto crudo. Metà mattina: 50 g di mandorle. Pranzo: pesce alla griglia o al forno e verdure al vapore o grigliate. Merenda: un pezzo di parmigiano. Cena: carne di vitello con insalata più un frutto.Sabato: colazione con uno yogurt magro e 4 fette biscottate. Metà mattina: un frutto a scelta. Pranzo: salmone e verdure a scelta. Merenda: un frutto a scelta. Cena: carne di tacchino, insalata e un arancio. Domenica: colazione con una spremuta di arancia senza aggiunta di zucchero. Metà mattina: yogurt bianco magro. Pranzo: riso con verdure a scelta e una mela. Merenda: un pezzo di parmigiano. Cena: carne di tacchino o di pollo cotta ai ferri e verdure grigliate. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta sopraindicate è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.