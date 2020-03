Come dimagrire con la dieta dei 3 giorni: esempio menÃ¹

Salute e benessere

Come dimagrire con la dieta dei 3 giorni. Si tratta di una dieta lampo che arriva dall’America. E’ nota come Militar Diet ed è simile alla dieta Atkins e Dukan. La dieta dei 3 giorni per dimagrire subito è una dieta proteica che non deve essere seguita oltre i 3 giorni. Ad ogni modo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. la dieta dei 3 giorni che elenchiamo di seguito èp indicativa ed è vietata a chi soffre di dibaete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.Nel programma della dieta militare dei tre giorni non mancano neanche la frutta e la verdura e non sono esclusi i fiocchi di latte e il gelato, a patto che siano combinati correttamente per promuovere il metabolismo. In pratica la logica della dieta militare è quella di abbassare l’assunzione calorica per ottenere un dimagrimento evidente in tempi ridottissimi. Se una donna media consuma circa 1800 calorie al giorno allora la dieta deve assicurare tra 1100 e 1400 calorie per sperare in una perdita di peso veloce, anche se dovesse coinvolgere i liquidi e la massa muscolare. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta dei tre giorni per dimagrire subito.Primo giorno: colazione con mezzo pompelmo, una fetta di pane tostato, due cucchiai di burro d’arachidi e una tazza di caffè o tè verde. Pranzo: una scatoletta di tonno al naturale, una fetta di pane tostato e una tazza di caffè o tè verde. Cena: una fettina di carne o pollo, 100 g di fagiolini, mezza banana, una mela piccola e due palline di gelato alla vaniglia. Secondo giorno: colazione con un uovo, una fetta di pane tostato e mezza banana. Pranzo: una confezione di fiocchi di latte, un uovo e due cracker e mezzo. Cena: due wurstel grandi, 100 g di broccoli, 100 g di carote, mezza banana e una pallina di gelato alla vaniglia.Terzo giorno: colazione con due cracker e mezzo, 30 g di emmenthal e una mela piccola. Pranzo: un uovo e una fetta di pane tostato. Cena: due scatolette di tonno al naturale, mezza banana e due palline di gelato alla vaniglia. E’ fondamentale abbinare alla dieta dei 3 giorni una buona attività fisica di almeno mezz’ora al giorno. Sono diversi gli schemi che si possono trovare online su quale tipo di esercizi svolgere a casa per cercare di mantenersi in forma, naturalmente devono essere scelti in base all’età e alle caratteristiche della singola persona.