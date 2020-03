Sindaco di Modica: anziana tornata da Pavia morta per Covid 19, ci rattrista

Attualità

Modica - “La morte della signora settantaquattrenne proveniente da Pavia e ricoverata al Maggiore di Modica in terapia intensiva a causa delle conseguenze del coronavirus ci addolora, come Sindaco, come amministrazione e come comunità modicana.” Questo è quanto afferma il sindaco, Ignazio Abbate alla notizia del decesso avvenuto stamani della signora ricoverata nel nosocomio modicano, da alcuni giorni, e nota alle cronache nazionali per la vicenda legata al suo viaggio dalla Lombardia a Modica.“Le sue condizioni al momento del ricovero, continua il sindaco, sono apparse subito gravi e malgrado gli sforzi e l’impegno encomiabile dei sanitari non è stato possibile salvargli la vita. Alla famiglia della defunta anche a nome della giunta vadano le nostre sentite condoglianze. Un augurio sincero facciamo, in questa occasione, a quanti oggi soffrono e combattono, purtroppo molti tra la vita e la morte, per sconfiggere questo nemico invisibile e subdolo perché possano ristabilirsi e ritrovare migliori condizioni di salute e l’affetto dei propri cari.”