Coronavirus Modica, morta la donna venuta da Pavia

Modica – Secondo decesso all’ospedale Maggiore di Modica. E' morta nella notte l'anziana 73enne modicana venuta da Pavia domenica scorsa. La donna già da giorni si era aggravata anche se le sue condizioni erano apparse già critiche sin da subito in quanto la 73enne soffriva di altre patologie importanti tra cui il diabete. Si tratta del secondo decesso avvenuto all’ospedale Maggiore in 24 ore. Ieri era morto un 71enne di Marina di Ragusa. Entrambi i pazienti soffrivano di altre patologie che hanno interferito con una eventuale guarigione.Ieri la Direzione Asp di Ragusa, a nome di tutta l’Azienda, ha inviato una nota alla stampa per epsrimere vicinanza alla famiglia e, nello stesso tempo, per ringraziare pubblicamente i medici, gli infermieri e tutto il personale dell’Asp per il lavoro instancabile e l’abnegazione dimostrati da quando è iniziata l'emergenza da Coronavirus. “La dedizione dei nostri operatori sanitari va al di là del dovere che accompagna ordinariamente la loro professione. Molti di essi stanno offrendo una testimonianza di grande attaccamento al lavoro ma anche di forte sensibilità civica e umana, assistendo e curando tutti coloro che sono stati affidati alle cure dei nostri ospedali”.