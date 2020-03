Dieta per dimagrire in isolamento: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

La dieta sana per dimagrire in isolamento e rimettersi in forma in vista dell’estate e della fine dell’emergenza coronavirus. Si tratta di una dieta completa, ricca di verdure e frutta. E’ una dieta indicativa che deve essere seguita solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Lunedì: colazione con un caffè o tè, latte parz. scremato, biscotti integrali. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: nasello al vapore con foglie di alloro, insalta mista e una fettina di pane di segale. Spuntino: una banana. Cena: pasta integrale, pisellini fini e rondelle di zucchine.Martedì: un caffè o tè, latte parz. scremato, fette biscottate ai cereali e 2 cucchiaini di miele o di marmellata. Spuntino: un centrifugato di frutta. Pranzo: caprino fresco, melanzane grigliate, pane ai cereali. Spuntino: macedonia di ananas. Cena: riso basmati, pollo ai ferri e spinacino fresco. Mercoledì: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro e due biscotti secchi. Spuntino: una spremuata di arancia. Pranzo: una frittata di porri, e bietola al vapore. Spuntino: macedonia di pompelmo e arance. Cena: lenticchia e verdure grigliate. Giovedì: colazione con un caffè o tè, uno Yogurt magro, corn flave. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: petto di pollo ai ferri e insalata mista. Spuntino: una pera. Cena: insalata mista con lattughino primaverile, salmone al naturale, cipolla rossa di Tropea e una fettina di pane.Venerdì: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro. Spuntino: una mela. Pranzo: una mozzarella, indivia e pane kamut. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Cena: carne alla griglia e insalta di rucola. Sabato: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro e due fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di miele o di marmellata. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: prosciutto cotto, peperoni grigliati e una fettina di pane integrale. Spuntino: una pera. Cena: pasta integrale e radicchio stufato.La domenica si può scegliere un menù della settimana. E’ importante fare una buona e regolare attività fisica in casa cercando di muoversi ogni giorno per tenere il fisico allenato ed evitare di ingrassare.