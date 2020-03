Salute e benessere

Dieta e psoriasi: ecco i cibi da preferire e quelli da evitare Dieta e psoriasi: ecco i cibi da preferire e quelli da evitare

Roma - La psoriasi è una malattia della pelle molto fastidiosa. Chi ne soffre segue delle cure particolare e spesso segue anche una dieta che prevede il consumo di alcuni alimenti e l’esclusione di altri. Tra i fattori che contribuiscono ad aggravare la psoriasi ci sono anche quelli che derivano da un eccessivo consumo di alcool, l’obesità e l’assunzione in quantità limitate di antiossidanti e Omega 3 contribuiscono a peggiorarne i sintomi. Nel caso si soffra di patologie legate alla psoriasi, come la celiachia, l’assunzione di alimenti che contengono glutine può contribuire a peggiorare la malattia.Spesso i medici consigliano di seguire una dieta sana, bilanciata, ricca di cibi che hanno proprietà antinfiammatorie, è quindi una preziosa alleata nella battaglia contro la psoriasi. Ecco una serie di consigli utili e quali alimenti mangiare per tenere sotto controllo la psoriasi: ridurre il peso, se si soffre di obesità, cioè si ha un indice di massa corporea pari o superiore a 30, per veder migliorare la propria psoriasi si dovrebbe cercare di perdere un po’ di peso. Tra i consiglie che i medici danno a chi soffre di psoriasi ci sono questi: ridurre l’assunzione di calorie; aumentare il consumo di frutta e verdura; evitare un consumo eccessivo di farine bianche e loro derivati; eliminare dalla propria dieta i cibi eccessivamente grassi e che contengono grassi idrogenati; limitare al minimo il consumo di zuccheri; preferire le carni magre; mangiare più pesce, in particolare quello ricco di Omega 3.Inoltre esperti dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma spiegano che prediligendo alcuni cibi ed escludendone altri si può avere un miglioramento della malattia. Vietati nella dieta contro la psoriasi : alcolici; caffè e cioccolato; carni grasse; cibi e bevande ricchi di zuccheri semplici; insaccati; melanzane, peperoni, patate e in generale le verdure che contengono solanina. È stato dimostrato che seguire un regime alimentare che predilige cibi con proprietà antinfiammatorie aiuta a migliorare i sintomi della psoriasi. Tra i cibi nemici della psoriasi ci sono: il pesce azzurro e salmone che sono ricchi di Omega 3; verdure a foglia verde e ortaggi che contengono beta carotene; legumi, frutta secca e cereali integrali; oli vegetali quali olio di lino, di soia ed extravergine di oliva; pasta e pane integrali; alimenti ricchi di polifenoli, come i frutti rossi e il tè verde.Anche assumere fermenti lattici è utile per tenere sotto controllo la psoriasi, perché il buon funzionamento del sistema immunitario è strettamente legato alla flora batterica intestinale.