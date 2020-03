Salute e benessere

Dieta di aprile per dimagrire velocemente: ecco cosa mangiare Dieta di aprile per dimagrire velocemente: ecco cosa mangiare

La dieta di aprile per dimagrire velocemente si basa sul consumo di alimenti detox . In particolare si basa sul consumo di cibi detox, perfetti per eliminare la ritenzione idrica e le tossine in eccesso e per riattivare il metabolismo. Tra i cibi detox che si possono mangiare ci sono gli asparagi, la cicoria, gli agretti, accompagnati dal carciofo romanesco e la lattuga. Si tratta di verdure che si possono preparare in modo molto semplice, bollite o in padella, e vanno condite semplicemente con olio extravergine d’oliva, limone, aglio o peperoncino.Contengono vitamine e sali minerali, favoriscono la diuresi, regolano le funzioni dei reni, del fegato e dell’intestino. Aprile è la stagione giusta per gustare pure i cipollotti, la rucola, i ravanelli, le coste, i porri, le carote e i cavolini di Bruxelles. Per quanto riguarda la frutta la dieta d’aprile prevede il consumo delle fragole, che in questa stagione conquistano il palato e ci aiutano a dimagrire. Potete gustarle a colazione o a merenda, visto che hanno pochissime calorie, condite con il succo di un arancio o un limone. Non fatevi mancare nemmeno i kiwi, i mandarini e le arance. Infine aprile è il periodo perfetto per gustare le prime ciliegie e le nespole, due frutti amici della linea.Ma come funziona la dieta di aprile e cosa si mangia? Ecco un esempio di menù tipo giornaliero: colazione con uno yogurt magro, accompagnato da una macedonia di frutta di stagione e un caffè. A pranzo potete gustare pasta integrale con asparagi e cipollotti, accompagnati da un contorno a base di cavolini di Bruxelles. A cena invece largo spazio alle proteine con una purea di fave condita con un filo d’olio extravergine d’oliva. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta.