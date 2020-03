Dieta alcalina per dimagrire e rafforzare sistema immunitario: ecco i cibi alcalini

Salute e benessere

La dieta alcalina per dimagrire e rendere efficiente il sistema immunitario. E’ una dieta che favorisce la proliferazione di batteri buoni in quanto prevede il consumo di molte verdure ad esempio spinaci, bietole, cavolo riccio, cavolo nero, rucola, broccoli, cavolfiore, cavolo, cavolini di bruxelles, finocchi, zucchine, senza dimenticare limoni e alghe. In questo periodo di isolamento per l’emergenza coronavirus in Italia è importante mangiare alimenti sani e seguire una dieta ricca di verdura e frutta. Nalle dieta bisogna inserire i cibi ricchi di vitamine C, vitamina D3 e non solo, insomma bisogna prediligere alimenti sani.La dieta alcalina prevede il consumo di molta frutta e verdura ed in particolare di limone, pompelmo, kiwi, broccoli, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo nero e patate dolci. Tra gli alimenti che contengono la vitamina D3, ci sono alimenti di origine animale come ad esempio il tuorlo d’uovo. Per aiutare a rafforzare il sistema immunitario poi ci sono anche i probiotici e fitoterapici. Sono importantissimi per stimolare il sistema immunitario poiché interagiscono direttamente con il microbiota. La dieta alcalina è l’ideale per ritornare in forma e restituire all’organismo il giusto equilibrio con cibi ricchi di proprietà e virtù benefiche.Ma vediamo alcuni alimenti ideali per la dieta alcalina. Ecco alcuni cibi alcalini. Aglio: l’aglio non è solo un alimento alcalinizzante, ma è anche un antibatterico naturale e un antiossidante. Inoltre rafforza le difese immunitarie e migliora la funzione cardiaca, disintossicando l’organismo. Uva: ogni volta che mangiamo un chicco d’uva forniamo al nostro organismo sali minerali, vitamine, acqua e il resveratrolo, un potente antiossidante. Queso frutto riequilibra il pH, depura e disintossica. Limone: è ricco di proprietà depurative. L’ideale è bere al mattino un bicchiere di acqua tiepida con limone. Questo rimedio naturale elimina le tossine in eccesso nel fegato, favorisce la digestione e la perdita di peso. Bevuto dopo il risveglio consente di bruciare i grassi e dona energia.Sedano: è uno degli ortaggi più alcalini, grazie all’alto quantitativo d’acqua e alle tante proprietà. Si può consumare crudo, sotto forma di succo o centrifuga, per fare il pieno di vitamina C e favorire la diuresi. Mele: è un frutto croccante e succoso è l’ideale per migliorare il funzionamento dell’intestino. La mela non è solo altamente alcalizzante, ma contiene anche moltissime fibre, minerali e vitamine utili per il benessere. L’ideale è gustarla con la buccia per assumere più nutrienti. Cetrioli: sono ipocalorici e aiutano a depurare l’organismo. Ha un alto potere idratante, inoltre è ricco di sali minerali, vitamine e antiossidanti. Avocado: è un frutto ricco di Omega3 e se assunto nel modo giusto, contribuisce anche alla perdita di peso. La sua polpa contiene sali minerali, antiossidanti e vitamine che lo rendono un ottimo alcalinizzante del pH.