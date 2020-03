Olio di cocco, rosmarino e pompelmo contro gonfiori: nutrienti per la pelle

Rimedi naturali

Sono diversi gli oli naturali che sono usati come rimedi naturali contro gonfiore e ritenzione idrica. Tra gli oli più usati per combattere i gonfiori ci sono: l’olio di cocco, pompelmo e rosmarino. Gli oli vegetali come l’olio di cocco, pompelmo e rosmarino apportano numerosi benefici in termini di dimagrimento e non solo: procurano nutrienti alla pelle, rispettano la natura della pelle, rilasciano un gradevole aroma e migliorano l’umore. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i benefici delldell’olio di cocco. L’olio di cocco nutriente e riequilibrante accoglie gli oli essenziali allo scopo di potenziare l’effetto contro le infezioni causate da funghi e bruciare i grassi ostinati.L'olio di pompelmo è rinfrescante e nasconde proprietà diuretiche, antiossidanti, drenanti e snellenti. L’olio di rosmarino aiuta a migliorare la circolazione e sviluppare un’azione antinfiammatoria e antiossidante. Ora vediamo l’uso per eliminare i gonfiorni con l’olio di cocco, pompelmo e rosmarino. Bisogna mischiare 200 ml di olio di cocco extravergine (se è solidificato è possibile riscaldarlo a bagnomaria ma senza far bollire l’acqua), 15 ml di olio essenziale di pompelmo e 15 ml di olio essenziale di rosmarino. Dopo aver miscelato gli oli essenziali, è necessario versare la lozione in un barattolo a chiusura ermetica e conservarla al buio in modo che le proprietà degli oli non vengano compromesse dalla luce e dal calore.Tutto quello che bisogna fare è applicare la lozione sulla pelle umida (dopo aver fatto la doccia) mediante massaggi circolari sempre verso l’alto, aspettare che la pelle si asciughi e tamponare con un asciugamano. La lozione può essere applicata ogni giorno, sia la mattina che la sera prima di andare a dormire, fino a ottenere i risultati apprezzabili.