Emergenza coronavirus Pozzallo: una seduta di Consiglio per aiutare chi ha bisogno

Politica

Pozzallo - La grave situazione legata al contagio del COVID-19 presuppone interventi di sostegno, anche economico, a favore delle fasce più deboli e dell’apparato produttivo della nostra città. Ognuno deve fare la propria parte, soprattutto il Governo nazionale. Il Comune pero può adottare dei provvedimenti di sostegno limitati, ma deve farlo il più presto possibile, non bisogna perdere tempo. Ecco perché, mi permetto di sollecitare la S.V. di concordare al più presto una conferenza dei Capi Gruppo per convocare una seduta del Consiglio Comunale per approvare il bilancio di previsione 2020 per attingere alle limitate risorse che la legge ci consente.La Giunta Municipale ha approvato il Bilancio in data 10 marzo 2020. Ritengo che ai consiglieri comunali sia già stata inviata copia dello strumento finanziario e quindi hanno avuto la possibilità di esaminarlo e di elaborare delle proposte. In attesa di riscontro si inviano i più cordiali saluti.