Scuole coronavirus, ministro: quando si torna a scuola, non il 3 aprile

Roma - Emergenza coronavirus, quando riapriranno le scuole in Italia rimane ancora un interrogativo senza risposta certa. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nei giorni scorsi ha annunciato una proroga del 3 aprile per la riapertura a data da stabilire. Oggi, 27 marzo, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un post pubblicato su Facebook annuncia di aver scritto una lettera alla scuola. questi giorni difficili sento ancora di più il dovere di stare vicino a tutta la comunità della scuola italiana.Per questo ho voluto scrivere una lettera rivolta veramente a tutti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti, personale educativo, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi e poi ai ragazzi e alle loro famiglie. Stiamo affrontando una stagione eccezionale, un’emergenza senza precedenti. I problemi non mancano, ma li stiamo affrontando. Tutti insieme. Una nuova comunità educante nascerà da questa esperienza, con una ritrovata capacità di far bene e potrà stringersi attorno alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi mentre la campanella li chiamerà a tornare in classe.“Sono orgogliosa di come tutto il mondo della scuola italiana, i suoi docenti, i suoi alunni e tutto il personale, abbia reagito ad un evento di questa portata”. E’ la ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina, a parlare. Una lettera aperta al personale della scuola, agli studenti e alle loro famiglie per stargli accanto in questo periodo di emergenza per il coronavirus.