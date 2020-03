Coronavirus Pozzallo, supermercati DecÃ² donano generi alimentari a famiglie bisognose

Economia

Pozzallo - "Stamane il Presidente Giovanni Barrera e il vice-presidente Fabio Portelli della cooperativa Giorgio la Pira di Pozzallo, in rappresentanza dei supermercati Decò Pozzallo-Scicli-Pachino, si sono dichiarati disponibili a fornire alle famiglie indigenti della nostra città generi alimentari fino ad una somma pari a 1.000,00 euro". Lo annuncia in una nota il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. "A nome di tutta la cittadinanza ringrazio il Supermercato Decò, - dice il sindaco - per il grande gesto avuto in questo momento di grande emergenza".