Emergenza Covid 19, fondo solidale del Comune di Pozzallo: i numeri da chiamare

Pozzallo - Sarà operativo da lunedì il Fondo di solidarietà promosso dall'Amministrazione Comunale di Pozzallo in collaborazione con la Caritas cittadina. Stamattina, presso il Palazzo di Città, si è tenuta una riunione presieduta dall'Assessore Alessandra Azzarelli cui hanno partecipato le operatrici dei servizi sociali e della Protezione Civile del Comune e i rappresentanti della Caritas, nel corso della quale sono state messe a punto le modalità per attuare gli interventi a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa della difficile situazione causata dal covid-19.Soddisfatta dei positivi risultati dell'incontro l'Assessore Azzarelli la quale auspica la promozione di ulteriori iniziative di sostegno da parte delle organizzazioni di categoria dei commercianti. Al servizio si potrà accedere per via telefonica chiamando esclusivamente l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune ai numeri 0932 1839 310 o 3200717118 attivi dalle 9 alle 12 a partire da lunedì 30 marzo.