Attualità

Coronavirus Ragusa, 9 pazienti Covid ricoverati a Modica: 2 in Rianimazione Coronavirus Ragusa, 9 pazienti Covid ricoverati a Modica: 2 in Rianimazione

Modica – Sono 9 i pazienti con Covid 19 ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la Provincia di Ragusa. Sette sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e due nel reparto di Rianimazione. L’ultimo ricovero in Malattie Infettive è avvenuto la notte scorsa. Si tratta di un paziente che arriva da Ragusa. Ieri per un peggioramento delle condizioni cliniche un paziente del reparto di Malattie Infettive è stato trasferito in Rianimazione. Sono così due i pazienti in condizioni critiche in terapia intensiva, l’altro paziente è la donna anziana arrivata da Pavia nei giorni scorsi.