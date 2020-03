Coronavirus: Musumeci, sui numeri non ci illudiamo, atteso il picco ad aprile

Sicilia

Palermo, 27 mar. - "Secondo l'ultimo bollettino in Sicilia abbiamo 414 ricoverati per coronavirus, di cui 68 in terapia intensiva e 33 morti. Ma è chiaro che i numeri non devono illudere, perchè da noi non è ancora arrivato il picco. E' solo un campanello di allarme e noi stiamo lavorando in funzione di questa onda lunga attesa per inizio o metà aprile". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo ad Agorà su Rai3.