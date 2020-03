Rimedi naturali

Bere acqua e limone al mattino: la vera ricetta della salute

Bere ogni mattina un bicchiere di acqua calda con il succo di limone, soprattutto ai tempi del coronavirus, e come bere un bicchiere di salute. Il limone è noto da sempre per le tantissime proprietà benefiche per la salute dell’organismo. L'acqua calda serve a stimolare il tratto gastrointestinale e a facilitare la digestione, creando un ambiente alcalino favorevole al benessere dell'intero organismo. Le vitamine contenute nel limone ridicono le tossine dell'apparato digerente.Ma vediamo quali sono i benefici del bere ogni mattina un bicchiere di acqua calda con il succo di un limone: favorisce l'evacuazione. pulisce la pelle, disintossica l’organismo e stimola il metabolismo favorendo il dimagrimento durante una dieta. L'azione dell'acqua calda con il succo di limone stimola la peristalsi intestinale (le contrazioni muscolari all'interno delle pareti intestinali) e facilità l'evacuazione. Inoltre i limoni sono anche ricchi di minerali e vitamine e contribuiscono ad eliminare le tossine attraverso l'intestino. I benefici per la pelle: la vitamina C aiuta a diminuire le rughe e macchie. Acqua e limone insieme aiutano a mantenere la pelle pulita eliminando le tossine dal sangue.Depura e disintossica l’organismo. l limone ha virtù diuretiche che agevolano i processi di dimagrimento e disintossicazione. Aiuta il fegato nel processo di detossificazione. Tra le mille proprietà del limone, la principale rimane quella di equilibrare e regolarizzare il metabolismo e in particolare le funzioni digestive. Ciò rende particolarmente indicata la sua assunzione durante periodi di dieta alimentare, nei periodi di disintossicazione e di cambio di regime alimentare. La presenza di acido citrico lo rende utile contro la litiasi biliare e in caso di forme leggere di intossicazione.Per il suo effetto alcalinizzante, 200g di succo di limone al giorno aiuta a risolvere gli stati di acidosi, mentre qualche cucchiaio di succo di limone diluito nell'acqua è ottimo per neutralizzare un attacco di iperacidità gastrica.