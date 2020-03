Italia

Coronavirus, Iss: Curva nuovi casi sembra attenuarsi Coronavirus, Iss: Curva nuovi casi sembra attenuarsi

Roma, 27, mar. - "C'è un dato rilevante negli ultimi giorni: dal 19-20 marzo la curva dei nuovi casi sembra attenuarsi leggermente nella sua ascesa e stiamo monitorando quanto sta avvenendo". Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, oggi a Roma, durante una conferenza stampa organizzata dall'Istituto, trasmessa anche in streaming. "Non illudiamoci di poter allentare le misure di contenimento - ha aggiunto subito dopo - Ci sono aree del Paese dove la circolazione del virus è forte. In Lombardia, una parte del Piemonte e del Veneto".