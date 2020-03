Pane fatto in casa senza lievito di birra: ricetta della nonna

Cucina

Come preparare in casa il pane senza lievito. E’ facile basta seguire alcune regole semplici per la preparazione. Si tratta di un’antica ricetta della nonna che può tornare utile oggi ai tempi del coronavirus ovvero quando non si deve uscire di casa e quando il lievito di birra diventa introvabile anche nei supermercati. Questo è un pane adatto a tutte quelle persone che hanno intolleranze ai lieviti. Preparate un’autolisi: versare in una ciotola 190 g di acqua (prelevati dal totale) e tutta la farina, miscelate giusto il tempo di far idratare la farina, lasciate riposare per 40 minuti circa.Trascorso il tempo, inserite nella stessa ciotola dove ha riposato l’autolisi, l’acqua rimanente, il sale e lavorate fino a rendere l’impasto liscio ed omogeneo. Riponetelo a lievitare per circa 20 ore. Realizzate una piega a tre e fatelo lievitare per altri 45-60 minuti. Ribaltatelo sul piano di lavoro e fate la formatura a filone, schiacciate un po’ il panetto formando un rettangolo, prendete la parte superiore e portandola verso la parte centrale del panetto, cominciate ad arrotolare sigillando la chiusura. Fatelo lievitare in uno stampo da plumcake per 60 minuti, deve appena raddoppiare. Preriscaldate il forno a 220°C , infornate il pane e cuocetelo per 45-50 minuti.