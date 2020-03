Cucina

Lievito di birra fatto in casa: ricetta

Il lievito di birra ai tempi del coronavirus non si trova più nei supermercati. Il piccolo cubetto, prezioso per preparare pane e pizza, è diventato introvabile. Esistono varie ricette per preparare il livetio di birra in casa, noi riportiamo la ricetta di Davide Gallera, pizza chef istruttore presso la International Pizza Academy. La dose che otterrete equivale a 70 g di lievito di birra fresco ma è importnante sapere che il lievito che si otterrà non avrà la stessa forza di quello che acquistate al supermercato, va benissimo per pizze, focacce e pani con farine semplici, storia diversa se lo mettete alla prova con lievitati più complessi, insomma si a pizza e pane ma lasciate stare le colombe, per quelle cominciate a pensare al lievito madre.Ecco quali ingredienti occorron prìer preparare il lievito di birra in casa. Tempo di preparazione:20 minuti.Ingredienti per preparare 70 g. il lievito di birra: 150 ml Birra non filtrata non pastorizzata, 1 e 1/2 cucchiaino Zucchero, 1 e 1/2 cucchiaio, Farina 00. Preparazione: per preparare il lievito di birra fatto in casa mescolate in una ciotola la farina lo zucchero e la birra, amalgamate bene. Coprite con la pellicola e fate riposare al caldo per 12 ore o meglio ancora per una notte intera. Il giorno successivo il vostro impasto sarà lievitato e pronto per essere utilizzato nei vostri esperimenti di panificazione.