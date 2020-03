Come fare il lievito madre siciliano o cruscenti: ricetta

Cucina

Ragusa - Come fare il lievito madre siciliano o cruscenti. La ricetta che elenchiamo di seguito è l’antica ricetta della nonna. Preparare il lievito madre ai tempi del coronavirus ovvero quando il lievito di birra è introvabile nei supermercati può essere una valida soluzione. Inoltre preparare il lievito madre siciliano o cruscenti può far riassaporare l’antico sapore del pane siciliano fatto in casa. Per preparare il lievito madre occorrono questi ingredienti: 200 gr farina 0 (possibilmente biologica), 100 gr acqua tiepida, 1 cucchiaino miele.Ecco ora come si prepara il lievito madre siciliano o cruscenti. Versate in una ciotola tutti gli ingredienti per bene, fino ad ottenere una piccola palla morbida e liscia. Poi ricoprite l’impasto con un panno umido e lasciatelo riposare a temperatura ambiente (tra i 18 e i 25 gradi) per 48 ore. Passate le 48 ore noterete che l’impasto si è leggermente gonfiato e saranno comparsi i primi alveoli. Rinfresco 200 grammi dell’impasto precedente 200 grammi di farina 100 grammi di acqua tiepida. Stemperate l’impasto precedente nell’acqua tiepida e una volta sciolto per bene aggiungete la farina. Poi reimpastate come in precedenza fino ad amalgamare tutto in un nuovo impasto da incorporare alla porzione del primo.Appena eseguito questa operazione di “rinfresco”, coprite nuovamente e fate riposare per altre 48 ore. Continuate l’operazione di “rinfresco” per almeno una/due settimane, finché l’impasto non sarà in grado di raddoppiare il suo volume in circa 4 ore. Il lievito madre siciliano o cruscenti va conservato in frigorifero in un boccia di vetro abbastanza ampia da contenerlo anche per più di una settimana, tra un rinfresco e l’altro.